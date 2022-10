Scuola, dalla Regione Calabria 4 milioni e mezzo di euro per il diritto allo studio

CATANZARO – Sono +764 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 4.030 tamponi processati, e calano lievemente rispetto a ieri (857). Il territorio provinciale di Cosenza registra anche oggi il maggior numero di positivi in 24 ore ovvero +381. A Catanzaro +159; a Crotone +37; a Reggio Calabria +126 e nel territorio vibonese +56. Una sola vittima nel bollettino di oggi, nel territorio di Cosenza, con il totale che sale a 3.034. Il tasso di positività cala dal 20,16% al 18,96% di oggi. In calo di due unità – nel saldo tra ingressi e uscite – i ricoverati in area medica con 156 pazienti nei reparti ordinari. In aumenti di 5 unità invece, il numero di posti letto occupati in terapia intensiva con 10 persone in rianimazione. Sono 957 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore. L’ASP di Catanzaro comunica 162 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 383 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. Inoltre specifica che: “Oggi si registrano 384 nuovi casi; il numero complessivo è incrementato di 383 unità e non 384 in quanto è stato eliminato un caso risultato doppio”.

Catanzaro

CASI ATTIVI 2569 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2540 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 94929 (94546 guariti, 383 deceduti).

Cosenza

CASI ATTIVI 5563 (75 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5484 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 160788 (159470 guariti, 1318 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 485 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 476 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 55864 (55597 guariti, 267 deceduti).

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2165 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2126 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 191734 (190874 guariti, 860 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 651 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 643 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 48917 (48729 guariti, 188 deceduti).