Terremoto, Occhiuto: “situazione sotto controllo e costantemente monitorata”

CATANZARO – Paura in piana nottte per una scossa di terremoto in Calabria che ha avuto una magnitudo di 4.4. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catatanzaro ed è avvenuto alle ore 00:44 ad una profondità di soli 36 km chilometri. Il terremoto si è verificato in mare, nel tratto antistante Catanzaro Lido nella costa ionica. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione in diverse zone del catanzarese, ma anche in altre province calabresi compresa quella di Cosenza. Altre due scosse di terremoto sono state registrati nell’area dell’epicentro. In particolare una a Stalettì all’una e cinque minuti con una magnitudo di 2.0 e la seconda a San Floro, di magnitudo 2.4 alle ore 3.36. Due giorni fa, invece, una scossa di terremoto si era verificata nel Tirreno cosentino.

Paura e gente in strada ma nessun danno

Numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del Fuoco di Catanzaro, ma anche in quelle di Crotone, Cosenza e Vibo. Nessuna segnalazioni di danni a cose o persone,anche se molti abitanti del centro storico di Catanzaro si sono riversati per strada. La sala operativa della Protezione Civile ha immediatamente contattato i comuni più vicini all’epicentro per la verifica di eventuali danni. Al momento, come detto, non sono state segnalate conseguenze. La Protezione Civile regionale resterà in costante contattato con Sala Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Terremoto in Calabria, scuole chiuse a Catanzaro

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto, per la giornata di oggi, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in via di estrema precauzione e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture. Fiorita ha confermato – in un post sul suo profilo Facebook – che “fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone. Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione comunale – aggiunge Fiorita – sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione”.

