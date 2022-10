CATANZARO – Una scossa di terremoto, di magnitudo 4.4 è stata registrata nella notte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catatanzaro. Il sisma è avvenuto alle ore 00:44 ad una profondità di soli 36 km chilometri e si è verificato in mare, nel tratto antistante Catanzaro Lido. La forte scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione in diverse zone del Catanzarese. Altri due movimenti sismici sono stati registrati nell’area dell’epicentro, in particolare a Stalettì, all’una e cinque minuti di magnitudo 2.0 e a San Floro, di magnitudo 2.4 alle ore 3.36.

Numerose le chiamate alle sale operative dei vigili del Fuoco di Catanzaro ma anche di Crotone, Cosenza e Vibo. Nessuna segnalazioni di danni a persone o cose anche se molti abitanti del centro storico di Catanzaro si sono riversati per strada.

Il sindaco Nicola Fiorita, ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in via di estrema precauzione e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture ed ha confermato – in un post sul suo profilo Facebook – che “fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone”.

“Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione comunale – aggiunge Fiorita – sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione”.

Comuni entro 20 km dall’epicentro