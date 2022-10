Crotone, concorsi al Comune: 2000 domande per 10 posti. Istruttore amministrativo il più ambito

CATANZARO – I carabinieri della Stazione Catanzaro Principale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo di 42 anni, indagato per atti persecutori ai danni del legale difensore della ex moglie, l’avv. Antonello Talerico, presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro

I fatti risalgono alla serata al 30 settembre scorso. I carabinieri erano intervenuti nelle vicinanze dello studio legale di Talarico, su richiesta dello stesso avvocato, perché il 42enne lo aveva minacciato, verosimilmente per motivi legati alla querelle che l’uomo ha in corso con la ex moglie. I militari intervenuti avevano proceduto alla perquisizione trovando, nell’autovettura in uso all’uomo, un bastone in legno che era stato sequestrato. Secondo l’accusa, già in altre circostanze l’uomo avrebbe formulato minacce al legale ingenerando nello stesso uno stato di timore per la propria incolumità, non solo direttamente ma anche, più o meno velatamente, con post sui social network.