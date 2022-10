Medici specializzandi in Calabria: 371 aderiscono all’Avviso. Via alla stagione dei concorsi

CATANZARO – Sono 4 le vittime registrate nelle ultime 24 ore in Calabria (3.029 da inizio pandemia) dove calano i casi attivi al Covid e il tasso di positività. Oggi i nuovi contagi sono 842 con 4.472 tamponi fatti e il tasso di positività che passa dal 21,61% al 18,83%. I casi attivi, con i nuovi guariti che crescono di 2.764, sono 12.968 con un -1.926, e gli isolati a domicilio 12.806 (-1.933). Nel saldo tra ingressi e uscite, aumentano di 7 i ricoverati in area medica (157) mentre restano stabili a 5 quelli in terapia intensiva. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.838.100 con 568.131 positivi

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 2643 (21 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2617 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94369 (93986 guariti, 383 deceduti). Cosenza: casi attivi 6437 (74 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6363 in isolamento domiciliare); casi chiusi 158587 (157271 guariti, 1316 deceduti). Crotone: casi attivi 483 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55716 (55450 guariti, 266 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2196 (40 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2156 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191226 (190367 guariti, 859 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 630 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 619 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48789 (48602 guariti, 187 deceduti).