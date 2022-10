Covid, nessuna vittima in due giorni e tasso di positività in calo

RENDE – Secondo giorno senza vittime da Covid in Calabria (3.024 il totale da inizio pandemia) dove si registra anche un calo del tasso di positività. I nuovi casi registrati sono 430 ed il tasso è calato dal 21,86% al 18%. In aumento – nel saldo tra ingressi e uscite – i ricoverati in area medica che salgono di 7 (142) mentre calano di 1 quelli in terapia intensiva (5). I casi attivi sono 14.848 (+69), gli isolati a domicilio 14.701 (+63) e i nuovi guariti 361. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.827.223 con 565.905 positivi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 2522 (19 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2498 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93997 (93614 guariti, 383 deceduti). Cosenza: casi attivi 8504 (71 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8433 in isolamento domiciliare); casi chiusi 155503 (154190 guariti, 1313 deceduti). Crotone: casi attivi 427 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55589 (55323 guariti, 266 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2123 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2092 in isolamento domiciliare); casi chiusi 190900 (190042 guariti, 858 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 620 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 608 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48685 (48499 guariti, 186 deceduti).