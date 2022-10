 Consorzi Fichi di Cosenza DOP e Olio di Calabria IGP insieme per il SIAL di Parigi - QuiCosenza.it

CATANZARO – Dati tutti in calo per quel che riguarda l’incidenza del Covid in Calabria. Diminuiscono, infatti, i contagi (da 898 a 861), i ricoveri (di quattro unità nei reparti ordinari e di uno nelle rianimazioni) ed i decessi (due rispetto ai tre di ieri). Giù anche il tasso di positività, che passa dal 22,51 al 20,18%, con 4.267 tamponi effettuati (ieri erano stati 4.144) e con il totale che arriva a 3.821.463. I contagi complessivi, dall’inizio dell’epidemia, sono stati 564.738. I morti raggiungono quota 3.024. I guariti sono, complessivamente, 547.422, gli attualmente positivi 14.292 e gli isolati a domicilio14.155 . I dati sono riportati nel Bollettino diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. – Catanzaro: casi attivi 2.524 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.496 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93.828 (93.445 guariti, 383 deceduti). – Cosenza: casi attivi 7.832 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.769 in isolamento domiciliare); casi chiusi 155.488 (154.175 guariti, 1.313 deceduti). – Crotone: casi attivi 475 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 469 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.536 (55.270 guariti, 266 deceduti). – Reggio Calabria: casi attivi 2.240 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 190.559 (189.701 guariti, 858 deceduti). – Vibo Valentia: casi attivi 575 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 563 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.655 (48.469 guariti, 186 deceduti).