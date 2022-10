Effettuata prima somministrazione del farmaco anticolesterolo, Indolfi: “prevenzione cruciale”

CATANZARO – Sono 933, ieri erano 898, i nuovi casi emersi in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 4.144 tamponi processati e un tasso di positività che dal 19,33 è salito al 22,51%.

Tre i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3.022, tutte registrate nella provincia di Cosenza. Crescono i ricoveri sia nei reparti di cura, dove si registrano 11 ingressi di pazienti (136), sia nelle terapie intensive, +1 (6). I guariti ammontano complessivamente a 519.947 (+602) mentre gli attualmente positivi sono 40.908 (+328) e gli isolati a domicilio 40.766 (+316).

Ad oggi – secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – le persone risultate positive al Coronavirus sono 563.877. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.817.196.

I casi provincia per provincia sono così distribuiti:

Catanzaro +157, Cosenza +392, Crotone +77, Reggio +252, Vibo Valentia +52, altra regione +3.

Catanzaro: casi attivi 2519 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2490 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93656 (93274 guariti, 382 deceduti).

Cosenza: casi attivi 33261 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 33196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 129687 (128375 guariti, 1312 deceduti).

Crotone: casi attivi 426 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55521 (55255 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2155 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2127 in isolamento domiciliare); casi chiusi 190470 (189612 guariti, 858 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 522 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 510 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48642 (48456 guariti, 186 deceduti).