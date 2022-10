Evacuazione sanitaria d’urgenza, l’elicottero calabrese ‘Sirio’ salva un casco blu in Libano

CATANZARO – “La Calabria sabato 8 ottobre sarà in piazza in occasione della manifestazione nazionale della Cgil. La crisi ed i rincari per le famiglie ed imprese stanno colpendo duramente il nostro Paese e in modo particolare le regioni più fragili come la Calabria”. Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Cgil della Calabria, Angelo Sposato. “Non bastano – aggiunge – i comunicati stampa e le dichiarazioni pubbliche. Serve una mobilitazione che coinvolga lavoratori, cittadini, mondo delle imprese, associazioni, pensionati.

Il potere di acquisto di salari e pensioni è ridotto ai minimi storici e se non si fa un intervento fiscale serio e strutturale su cedole e buste paga e se non si interviene rapidamente per la calmierazione delle bollette si rischia il conflitto sociale. I cittadini sono allo stremo e le imprese pure. Non sono sufficienti i provvedimenti del Governo attuale ed il prossimo sarà chiamato a fare presto e bene. Anche le Regioni devono dotarsi di un piano anticrisi e prevedere interventi sulle categorie più fragili”. “Dalla Calabria – dice ancora Sposato – partiranno numerosi autobus messi a disposizione nei diversi territori. Ascoltiamo il lavoro e scendiamo nuovamente in piazza a Roma l’8 ottobre con la Cgil per il lavoro, la legalità, la sicurezza del lavoro, il Mezzogiorno. Contro lo sfruttamento e la precarietà e per un nuovo Stato sociale e welfare inclusivo e per la salute pubblica”.