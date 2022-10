Loizzo:”Abolire la legge Severino, equilibrare senso di giustizia e garanzie”

COSENZA – Il registro tumori è stato istituito nella convinzione che possa essere uno strumento prezioso per la lotta al cancro, soprattutto in ottica prevenzione. Dal potere all’essere, però, il passo è più lungo di quanto si possa pensare. Non funzionerebbe in maniera adeguata il registro tumori in Calabria, secondo Ferdinando Laghi, capogruppo in Consiglio Regionale di De Magistris Presidente.

Laghi ha fatto riferimento all’incompletezza dei dati raccolti, alla mancanza di tempestività nelle rilevazioni con conseguente ritardato invio al Registro nazionale, alla non operatività del Centro di Coordinamento regionale e alla mancata adozione del Regolamento regionale, fondamentale per la gestione ed il trattamento dei dati sensibili. Motivi per i quali lo stesso consigliere regionale ha presentato un’interrogazione al presidente, nonché commissario alla sanità della Regione, Roberto Occhiuto, ed ha chiesto l’audizione in Commissione Regionale sanità del Dirigente generale del dipartimento Tutela della Salute e Servizi socio-sanitari e dei Responsabili dei registri sub-regionali.