Covid: in Calabria zero vittime, su il tasso positività. Gimbe “aumento nuovi casi del +18%”

CATANZARO – Sono 837 i nuovi contagi da Covid in Calabria dove non si registrano vittime che, dall’inizio della pandemia, sono 3.007. Il tasso di positività cresce leggermente, dal 17,01 al 18,52%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, si registrano due ricoverati in più in area medica (123) mentre restano stabili a 9 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 39.093 (+284), gli isolati a domicilio 38.961 (+282) ed i nuovi guariti 553. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.784.542 con 557.231 positivi.

I nuovi positivi sono così distribuiti per provincia: Cosenza (+438), Catanzaro (+165), Reggio Calabria (+157), Crotone (+46), Vibo Valentia (+26). Altra Regione o Stato Estero (+5).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 2540 (30 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2505 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92511 (92130 guariti, 381 deceduti). Cosenza: casi attivi 31512 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 31456 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128105 (126805 guariti, 1300 deceduti). Crotone: casi attivi 421 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 416 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55149 (54884 guariti, 265 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1966 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1940 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189244 (188387 guariti, 857 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 586 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 578 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48258 (48072 guariti, 186 deceduti).

Gimbe “Nuovi casi in aumento”

Nella settimana 21-27 settembre si registra in Calabria un aumento dei nuovi casi Covid, con un +18,1%. È quanto emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe. La fondazione riferisce anche di una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (2.066). Sopra la media nazionale, invece, i posti letto occupati da malati Covid in area medica (12,3%) e quelli in terapia intensiva (2,8%).

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 12,2% (la media nazionale è il 10), a cui aggiungere la popolazione sempre over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, che é pari al 1,9%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è il 15,5% (media Italia 11,2%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, che è pari al 4,2%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose, secondo Gimbe, è del 7,8% (media nazionale 17%). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 41,1% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 4% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. Suddivisi per province i nuovi casi sono 273 a Cosenza (+50,6% rispetto alla settimana precedente), 236 a Catanzaro (+6,8), 202 a Crotone 202 (+14,5), 189 a Reggio Calabria (+3,3%) e 153 a Vibo Valentia (-16,8).