Sorpresi a rubare gasolio dal mezzo della nettezza urbana: arrestate due persone

SAN SOSTENE (CZ) – Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale con il supporto di un’autobotte, sono intervenute nelle prime ore del pomeriggio in via Lungomare nel comune di San Sostene, nel catanzarese, per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione. Interessata dal rogo una villetta su unico livello con struttura in laterizi e copertura in legno lamellare. Al momento del rogo nell’abitazione non era presente nessuno. A dare l’allarme è stato lo stesso proprietario che, al rientro a casa, si è accorto delle fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a estinguere completamente il rogo e a mettere in sicurezza il sito, evitando il propagarsi delle fiamme all’intera struttura. Fiamme che ha completamente distrutto il locale cucina e la veranda.

Negli altri locali si sono registrati danni dovuti all’annerimento delle pareti per il fumo denso originatosi dalla combustione. Sono in corso gli accertamenti sull’origine del rogo, anche se quella accidentale è l’ipotesi quella più accreditata. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. La struttura, in via precauzionale, è stata dichiarata inagibile sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.