Politiche, Occhiuto verso il rimpasto di Giunta. Palazzo Campanella si prepara alle surroghe

CATANZARO – In Calabria sono 295 i nuovi contagi da Covid-19, a fronte di 1.772 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 16,65%. Il bollettino regionale conta oggi anche 325 guarigioni. Due i decessi di cui uno a Cosenza e uno a Reggio Calabria. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +2 in area medica e +1 in terapia intensiva.

I casi provincia per provincia sono così suddivisi:

Catanzaro +53, Cosenza +178, Crotone 1, Reggio Calabria +59, Vibo Valentia +2, altra regione +2.

L’Asp di Cosenza comunica 180 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 2412 (27 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2381 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92086 (91706 guariti, 380 deceduti).

Cosenza: casi attivi 30683 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30627 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127480 (126183 guariti, 1297 deceduti).

Crotone: casi attivi 356 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 352 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54983 (54718 guariti, 265 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1646 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1625 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188947 (188090 guariti, 857 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 543 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 535 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48188 (48002 guariti, 186 deceduti).