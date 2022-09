Elezioni 2022, in Calabria 6 senatori e 13 deputati

COSENZA – Il centrodestra al Senato vince in entrambi i collegi uninominali con Tilde Minasi, assessore regionale al Welfare, ed Ernesto Rapani. I quattro eletti con il proporzionale sono per il centrodestra Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia) e Mario Occhiuto (Forza Italia). Per il Movimento 5 Stelle l’ex magistrato palermitano Roberto Scarpinato. L’ultimo seggio proporzionale rimane in bilico tra Pd e Movimento 5 Stelle ossia tra Nicola Irto e l’avvocato fiorentino Elisabetta Barbuto, deputato grillino uscente. Proprio Barbuto dovrebbe spuntarla come seconda, nella lista del Movimento 5 Stelle dopo Scarpinato, grazie all’affermazione della lista M5S che in Calabria al Senato ha ottenuto il 29,4%, sbaragliando il Pd e la coalizione di centrosinistra.

Per la Camera dei Deputati gli eletti sono 13: 8 dal sistema proporzionale e 5 dai collegi uninominali. I cinque deputati eletti nei collegi uninominali calabresi sono Wanda Ferro (Fratelli d’Italia), Domenico Furgiele (Lega), Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo di Forza Italia. Passa inoltre la cosentina del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico.

Nei collegi plurinominali per Camera e Senato, sono otto posti per Montecitorio e quattro per Palazzo Madama. Al momento l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto eletto al Senato. Gli altri dovrebbero essere Giuseppe Mangialavori, Alfredo Antoniozzi, Nicola Irto, Nico Stumpo, Roberto Scarpinato e Fausto Orsomarso.