Elezioni: crolla l’affluenza alle 19 in Calabria. Alle urne appena il 36,9%, in calo di 13 punti

COSENZA – Confermato il calo dell’affluenza in Italia anche con i dati finale sull’affluenza delle ore 23. Alle urne ha si è recato il 63,81% degli aventi diritto. Alle precedenti consultazioni aveva votato il 73,92% degli elettori con un calo quindi di quasi 9 punti.

Sprofonda l’affluenza in Calabria: vince il non voto

Se la media nazionale è in forte calo, nella nostra Regione si registra un vero e proprio crollo dell’affluenza con un dato quasi drammatico e mai così basso. La Calabria ultima tra le regioni italiane per percentuale di votanti. Un elettore su due non si è recato alle urne visto che la percentuale si è fermata al 50,74%, ben tredici punti in meno rispetto alle precedenti consultazioni quando alle urne si era recato il 63,80%. In Provincia di Cosenza l’affluenza si attesta al 52,80% (nel 2018 era stata del 66,43%). Dato pressoché simile nella provincia di Catanzaro con il 51,84%. La provincia di Vibo Valentia è al 50,78% mentre quella di Reggio Calabria fa segnare il 46,88%. Ultima la provincia di Crotone dove alle urne si è recato a votare il 45,96%.

Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, alle ore 23 nel capoluogo ha votato il 57,27% degli avanti diritto, in calo in 8 punti percentuale rispetto al 2018 (65,94%). A Rende ha votato alle 23 il 58,52 (nel 2018 era al 68,35%), a Montato Uffugo ha votato il 58,49% (70,52% nel 2018). Infine a Corigliano-Rossano ha votato il 43,15%.

ORE 23: TUTTI I DATI DELL’AFFLUENZA IN PROVINCIA DI COSENZA