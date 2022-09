Covid: secondo giorno senza vittime in Calabria. I nuovi contagi sono +467

COSENZA – Secondo giorno senza vittime da Covid-19 in Calabria dove si registra un lieve aumento del tasso di positività e dei casi attivi. I nuovi contagi sono +467 con il tasso di positività che passa al 17,48% dal 16,48%. I casi attivi sono 37.811 (+206), gli isolati a domicilio 37.691 (+202) ed i nuovi guariti 261. Negli ospedali – nel saldo tra ingressi ed uscite – crescono di 4 i ricoverati in area medica (116) e restano stabili a 4 quelli in terapia intensiva. E’ quanto emerge dai dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.765.611 con 553948 positivi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 2387 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2363 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92058 (91678 guariti, 380 deceduti). Cosenza: casi attivi 30535 (54 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127450 (126154 guariti, 1296 deceduti). Crotone: casi attivi 404 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 400 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54934 (54669 guariti, 265 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1788 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188746 (187890 guariti, 856 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 560 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 547 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48169 (47983 guariti, 186 deceduti).