Trovato con droga e un’arma clandestina nascosta nello zaino: un arresto

GUARDAVALLE (CZ) – I carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato, a Guardavalle, un di 50 anni con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di un’arma clandestina. Nel corso di una perquisizione in un garage ad uso esclusivo della persona arrestata, sono state dieci piante di marijuana tenute ad essiccare, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed una bilancia.

Inoltre, nascosta in uno zaino è stata recuperata anche una pistola clandestina, di fabbricazione estera, completa di un caricatore con 5 proiettili, perfettamente funzionante nei meccanismi e in un buono stato di conservazione. La perquisizione estesa in altri luoghi nella disponibilità del cinquantenne, hanno consentito di trovare, in un terreno di sua proprietà, una piantagione nascosta in un luogo impervio, composta da più di 70 piante di marijuana dell’altezza compresa tra 1,5 e 3 metri.