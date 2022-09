Uccise il proprietario dell’immobile che gli chiedeva di pagare l’affitto, arrestato

CATANZARO – Un giovane di 32 anni, residente a Catanzaro, è stato tratto in arresto in flagranza del reato di furto dai carabinieri della Stazione di Gasperina perché aveva sottratto dai banchi di vendita all’interno dell’ipermercato “Coop” del Centro Commerciale “Le vele” di Montepaone un robot da cucina del valore di 500 euro.

Il giovane, dopo aver asportato l’elettrodomestico, si è dato a precipitosa fuga alla guida della propria autovettura. Le immediate ricerche dei carabinieri, hanno permesso di individuare e bloccare, sulla SS106, il 32enne rinvenendo nel vano portabagagli la refurtiva, recuperata e successivamente restituita al responsabile del punto vendita. È stato accertato che il giovane era anche sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, pertanto è stato deferito in stato di libertà anche per il relativo illecito previsto dal codice della stradale. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ed affidato a deposito giudiziario. Il giovane arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. in attesa del giudizio di convalida.