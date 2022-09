Indennità Covid, via libera ai primi 2 decreti per il pagamento del personale sanitario

CATANZARO – Sono 580 i contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria dove si conta anche una vittima (2.996 il totale da inizio pandemia). Torna a scendere lievemente il tasso di positività, 15,82% contro il 16,83% di ieri. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, calano di due i ricoverati in area medica (120) e cresce di uno in terapia intensiva (6). I casi attivi sono 38.632 (-440), gli isolati a domicilio 38.506 (-439) mentre i guariti di oggi sono 1.019. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.752.894 con 551804 positivi.

I nuovi positivi sono così distribuiti per provincia: Cosenza (+203), Reggio Calabria (+141), Catanzaro (+110), Crotone (+70), Vibo Valentia (+51). Altra Regione o Stato Estero (+5)

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 2437 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2411 in isolamento domiciliare); casi chiusi 91592 (91212 guariti, 380 deceduti). Cosenza: casi attivi 31112 (52 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31059 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125980 (124684 guariti, 1296 deceduti). Crotone: casi attivi 377 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 367 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54799 (54538 guariti, 261 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1804 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1787 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188213 (187358 guariti, 855 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 687 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 670 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47897 (47711 guariti, 186 deceduti).