Covid: in Calabria +816 contagi e 4 vittime. In lieve aumento i ricoveri in area medica - QuiCosenza.it

CATANZARO – Sulla facoltà di medicina all’Unical, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita tira dritto e annuncia una mozione di base, chiedendo di fare fronte comune anche agli ultimi tre candidai a sindaco del capoluogo non eletti Valerio Donato, Wanda Ferro e Antonello Talerico, per “mantenere a Catanzaro l’unica facoltà di Medicina e Chirurgia della Calabria, senza prevaricazioni e forzature, ma anche con la disponibilità di proseguire un dialogo tra i vari Atenei per una crescita complessiva del sistema universitario calabrese”.

“La discussione sulla questione universitaria nell’annunciato Consiglio Comunale straordinario che, prevedibilmente, sarà convocato subito dopo le elezioni del 25 settembre, dovrà essere aperta da una mozione fortemente unitaria” afferma il sindaco, Nicola Fiorita. È per questo motivo – afferma ancora il sindaco – che chiederò ai tre candidati sindaco non eletti, Valerio Donato, Wanda Ferro e Antonello Talerico, di partecipare direttamente alla stesura della mozione di base, come segno dell’unità di intenti di tutta l’Assemblea cittadina e come qualificato contributo al dibattito e alle risoluzioni finali”.

“Il documento, che in tal modo potrà essere presentato all’Aula con le firme del sindaco in carica e dei tre candidati sindaci non eletti, avrà una particolare forza soprattutto se, come mi auguro, alla seduta parteciperanno i rettori delle Università calabresi e il Presidente della Giunta Regionale Occhiuto che ne potranno prendere atto. Sono convinto – conclude Fiorita – che in quella sede prevarranno le buone ragioni di Catanzaro a mantenere l’unica facoltà di Medicina e Chirurgia della Calabria, senza prevaricazioni e forzature, ma anche con la disponibilità di proseguire un dialogo tra i vari Atenei per una crescita complessiva del sistema universitario calabrese”.

Un vero e proprio scontro frontale dopo l’apertura arrivata anche dal Governatore Occhiuto che ha parlato di guerra di campanilismo “per istituire alcuni insegnamenti di Medicina e credo che si stia procedendo in quella direzione. Però i problemi della sanità e del reclutamento dei medici e specializzandi è così grande che io non farei guerre di campanile su questo. È chiaro che una università deve avere una dimensione tale da potersi affacciare sul sistema universitario. Quindi Catanzaro va potenziata e non indebolita ma se ci sono altre esperienze in regione bisogna valutare l’opportunità di dar corso anche a queste iniziative”. Apriti cielo, con il Sindaco del capoluogo, sindacati ed esponenti politici che parlano di vero e proprio scippo e sono pronti a dare battaglia.