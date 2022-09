Carabinieri scoprono 800 piante di marijuana, arrestato trentenne

SCILLA (RC) – Una ‘tre giorni’ ricchissima di eventi sportivi agonistici non professionistici, natura, storia e cultura. Un vero e proprio percorso lungo le bellezze paesaggistiche e mozzafiato di Scilla: dal suo antico borgo, con i quartieri San Giorgio, Favazzina e Chianalea (da cui si è originata), visitando le costruzioni imponenti e il maestoso Castello Ruffo fino alla marina, con gli scorci paesaggistici unici e che conosce il mondo intero. Dal suo splendido mare con i fondali marini che spesso sono solo quelli visti in fotografia ma che raramente si riescono a visitare nei periodi di alta stagione, fino alla montagna e i suoi luoghi nascosti e sconosciuti per scoprire e vivere il suggestivo Borgo della Costa Viola in tutte le sue sfaccettature.

Trova il tempo di… dal 30 settembre al 2 ottobre

Tutto questo e molto altro è il “Ludo Inn Scilla” in programma dal 30 settembre al 2 ottobre. L’evento organizzato da Comitato Regionale Endas Calabria che ha come obiettivo quello di trasmettere e diffondere l’ispirazione di un viaggio in Calabria, alla (ri)scoperta di luoghi e scorci unici e inaspettati, capaci di destare stupore, meraviglia e “amore” per la bellezza. La manifestazione rientra nel bando dei “Grandi Eventi turistici a carattere sportivo” cofinanziato dal Dipartimento “Turismo, Marketing territoriale e Mobilità” della Regione Calabria per creare interconnessioni con il territorio, accrescendo la competitività dei luoghi ospitanti e favorendo la diffusione della brand identity territoriale, coerentemente con il Piano di comunicazione regionale.

SeaWhatching, Running e Trekking

“Ludo Inn Scilla” è stato concepito come un viaggio ideale e un percorso. E’ il mezzo che consentirà di rendere un “viaggio ideale” un viaggio “reale” sono la corsa, il trekking e lo snorkeling. Il programma della tre giorni prevede l’organizzazione di una gara podistica con diverso grado di difficoltà: il percorso attraverserà le strade cittadine, attraverserà Chianalea per giungere a Marina Grande. I partecipanti visiteranno le grotte di Tremusa nel borgo di Melia, percorso che rappresenta quello che, chi viene in questo luogo, non si aspetta e non visita abitualmente. E poi ci sono i fondali marini in un percorso anch’esso inaspettato con il SeaWatching Scilla. Testimonial dell’attività di snorkeling Ilaria Molinari, campionessa italiana di apnea. In programma anche un importante contest fotografico mentre non mancheranno momenti di enogastronomia, cultura, musica e spettacolo per vivere tre giorni straordinari all’insegna dello sport e innamorarsi di questo fantastico borgo quale destinazione turistica di eccellenza.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 30 settembre

SEAWHATCHING SCILLA 1a uscita

Ore 9.00: Check-in registrazione + briefing + consegna attrezzatura subacquea Ore 9.45: uscita con gommone

Ore 11.00: rientro e consegna Attestato di partecipazione + gadget

SEAWHATCHING SCILLA 2a uscita

Ore 11.30: Check-in registrazione + briefing + consegna attrezzatura subacquea Ore 12.15: uscita con gommone

Ore 13.30: rientro e consegna Attestato di partecipazione + gadget

SEAWHATCHING SCILLA 3a uscita

Ore 15.00: Check-in registrazione + briefing + consegna attrezzatura subacquea Ore 15.45: uscita con gommone

Ore 17.00: rientro e consegna Attestato di partecipazione + gadget

Ore 18.30: apertura iscrizioni Competizione Podistica, consegna copia certificato medico e ritiro Kit gara. Adesione ai percorsi turistici e alla cena di Gala

Ore 20.30 Piazza San Rocco – Via Panoramica – Degustazione prodotti tipici

#ScillaStraordinaria

Ore 21.30 Piazza San Rocco intrattenimento e spettacolo musicale con Regina e Giosi, Eda Marì, Il Parto delle Nuvole pesanti – presentano Italo Palermo e Francesca Ramunno

Sabato 1 ottobre

SEAWHATCHING SCILLA 1a uscita

Ore 9.00: Check-in registrazione + briefing + consegna attrezzatura subacquea Ore 9.45: uscita con gommone

Ore 11.00: rientro e consegna Attestato di partecipazione + gadget

SEAWHATCHING SCILLA 2a uscita

Ore 11.30: Check-in registrazione + briefing + consegna attrezzatura subacquea Ore 12.15: uscita con gommone

Ore 13.30: rientro e consegna Attestato di partecipazione + gadget

SEAWHATCHING SCILLA 3a uscita

Ore 15.00: Check-in registrazione + briefing + consegna attrezzatura subacquea Ore 15.45: uscita con gommone

Ore 17.00: rientro e consegna Attestato di partecipazione + gadget

SALIeSCENDIaSCILLA Competizione podistica – corsa su strada

Ore 16.00: apertura iscrizioni Competizione Podistica, consegna copia certificato medico e ritiro Kit gara. Adesione ai percorsi turistici e alla cena di Gala

Ore 17.30 inizio competizione Ristoro all’arrivo

Ore 21.00: Ristorante il Ponte – Cena di Gala con momenti di animazione e intrattenimento, musica dal vivo e premiazioni dei vincitori.

Domenica 2 ottobre

Ore 8.30: apertura iscrizioni Trekking, consegna copia certificato medico e ritiro gadget. Ore 9.00/9.30 partenza per Grotte di Tremusa – Ristoro all’arrivo

SEAWHATCHING SCILLA 1a uscita

Ore 9.00: Check-in registrazione + briefing + consegna attrezzatura subacquea Ore 9.45: uscita con gommone

Ore 11.00: rientro e consegna Attestato di partecipazione + gadget

SEAWHATCHING SCILLA 2a uscita

Ore 11.30: Check-in registrazione + briefing + consegna attrezzatura subacquea Ore 12.15: uscita con gommone

Ore 13.30: rientro e consegna Attestato di partecipazione + gadget

SEAWHATCHING SCILLA 3a uscita

Ore 15.00: Check-in registrazione + briefing + consegna attrezzatura subacquea Ore 15.45: uscita con gommone

Ore 17.00: rientro e consegna Attestato di partecipazione + gadget

Scilla SeaWatching

lo Snorkeling – da “snorkel” ovvero “boccaglio”, in inglese – è un’attività acquatica molto diffusa, semplice e piacevole. Si tratta dell’osservazione del fondale marino nuotando in superficie, utilizzando maschera e boccaglio. Un attività suggestiva e unica nel suo genere. I partecipanti potranno osservare le bellezze paesaggistiche sommerse nei Fondali Marini di Scilla, famosissimi per la moltitudine di biodiversità presenti, accompagnati da esperti che potranno fornire dettagli scientifici su quanto osservato.

Competizione podistica di Scilla

I concorrenti avranno modo di gareggiare in uno dei borghi più affascinanti della Calabria. Scilla è un piccolo paese turistico situato sulla costa tirrenica calabrese. È divisa in 3 quartieri: Il borgo più antico è Chianalea dove le case sono come accarezzate dal mare e sono separate tra loro da piccole viuzze. Marina Grande ospita il Km di lungomare della “Spiaggia le Sirene” e San Giorgio è il quartiere residenziale.

Trekking a Tremusa: Le Grotte delle “Tre Muse”

Da Scilla centro, una strada provinciale conduce per circa 11 Km, al Borgo di Melia, regalando scorci panoramici di rara bellezza: dalla vista dell’abitato di Scilla, al Castello a picco sul mare, guardando a nord lungo la costa calabra si scorge sino al promontorio di Capo Vaticano; di fronte la Sicilia con lo Stromboli e le isole Eolie in bella mostra, mentre a sud l’imboccatura dello Stretto di Messina con Capo Peloro e i laghi di Ganzirri. Un itinerario non senza sorprese, dall’abitato di Scilla, verso la montagna attraverso coltivi, boschi, stazzi (ricoveri per animali), sterrate e sentieri, sughere e castagni, fino ad arrivare al mitico antro dove bellissime ninfe accoglievano, a suon di musica e a passo di danza, le giovani donne che venivano a celebrare l’ultima notte da vergini prima del matrimonio. Le Grotte di Tremusa sono un vero tesoro anche dal punto di vista geologico, bassi fondali marini del Pleistocene ricchi di Pecten che adesso si trovano a quasi 600 m di altitudine. Tante sono le leggende che ruotano attorno a queste mitiche grotte, tante le suggestioni che si possono vivere osservando le umide stalattiti formatesi in milioni di anni attraverso la soluzione di elementi calcarei presenti nell’arenaria.