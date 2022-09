Infrastrutture, Ferrara: “Inserire area ionica calabrese nelle reti Ten-T”

CATANZARO – Sono +425 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 2.787 tamponi eseguiti. Due i decessi: uno a Cosenza e uno nel Catanzarese. Deciso calo dei ricoveri -18 unità in area medica per un totale di 111 pazienti ricoverati nei reparti ordinari. Scende di un’unità invece, il numero di posti letto occupati in terapia intensiva: sono 6 le persone in rianimazione. Da ieri a oggi si registrano anche +321 guariti.

E’ sempre il territorio di Cosenza a far registrare, a livello provinciale, il maggior numero di positivi in un solo giorno (+130). Segue Reggio Calabria con +126, Catanzaro +92, Vibo Valentia +53 e nel Crotonese solo 2 nuovi casi Covid. Sono 22 infine i positivi rilevati alla voce altra Regione o Stato Estero. L’ASP di Catanzaro comunica: “oggi 95 positivi di cui 3 fuori regione”. L’ASP di Cosenza comunica invece “Nel setting fuori regione si registrano 6 nuovi casi a domicilio”. Infine l’azienda sanitaria reggina comunica 13 nuovi casi nel setting fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 2467 (19 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2443 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 91230 (90852 guariti, 378 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 31636 (54 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31582 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 124797 (123504 guariti, 1293 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 414 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 54630 (54370 guariti, 260 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1972 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1957 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 187634 (186779 guariti, 855 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 777 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 767 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 47703 (47517 guariti, 186 deceduti).