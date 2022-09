Ubriaco aggredisce un passante e morde un agente: arrestato

REGGIO CALABRIA – E’ accaduto in pieno centro a Reggio Calabria. Tutto si è consumato in pochi istanti in via Miraglia, vicino a Piazza Italia, a breve distanza dalla prefettura e dalla sede centrale delle Poste. Due i rapinatori che, armati di pistola, hanno bloccato un furgone portavalori. Con il volto parzialmente coperto da un cappellino sono riusciti a impossessarsi del plico, contenente denaro in contanti per 80mila euro, che una guardia giurata stava per consegnare allo sportello dell’istituto bancario “Intesa-San Paolo”.

Stando ad una prima ricostruzione uno dei due malviventi avrebbe aggredito la guardia giurata riuscendo a strappargli la busta con i soldi prima che il vigilante entrasse in banca. Una volta preso il bottino, l’uomo si è allontanato a piedi per qualche metro ed è poi salito a bordo di un’auto, di media cilindrata, dove ad attenderlo c’era un complice con il quale si è dileguato. Una delle due guardie giurate è stata disarmata ma ha tentato comunque, non riuscendoci, di inseguire a piedi i malviventi.

Nessuno è rimasto ferito e non sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Sul posto Volanti e squadra mobile per mettere in sicurezza l’area. Ora è caccia ai rapinatori. Si lavora intanto per ricostruire l’esatta dinamica della rapina visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto bancario e quelle dei palazzi vicini. La polizia sta tentando di identificare i soggetti anche attraverso l’utilitaria a bordo della quale si sono allontanati