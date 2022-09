Costretto a pagare la guardiania da parte del clan, tre arresti

CATANZARO – Lieve aumento rispetto ai contagi di ieri (+591); oggi i nuovi casi di postività al Covid 19 segnalati dalle Asp della Regione sono +659 a fronte di 3.947 tamponi effettuati. Il tasso di posività è al 16,70%. Sono +2.248 i nuovi guariti oggi, giornata in cui non si registra nessun nuovo decesso. In aumento di una sola unità in numero dei pazienti in area medica dove sono ricoverate 153 persone. Scende di un’unità il numero di pazienti in Rianimazione: sono infatti 5 le persone ricoverate in terapia intensiva. Dei 591 contagi +128 riguardano il territorio della provincia di Catanzaro; +207 quello di Cosenza; nel Reggino 169; nel Crotonese sono 51 i nuovi casi e a Vibo 90. Infine sono 14 i casi rilevati da altra regione o estero.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 2729 (29 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2695 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 90097 (89722 guariti, 375 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 36334 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 36279 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 118806 (117523 guariti, 1283 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 724 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 702 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 54024 (53766 guariti, 258 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3169 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3137 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 185353 (184499 guariti, 854 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 1318 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1304 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 46835 (46651 guariti, 184 deceduti).