Occhiuto: «Solidarietà a Gratteri, le intimidazioni non lo scalfiranno»

COSENZA – Prosegue la discesa dei casi covid in Calabria certificata dal dato settimanale sull’incidenza che si attesta a 287 casi ogni 100mila abitanti (era 447 casi la scorsa settimana e 571 due settimane fa). Per quanto riguarda l’occupazione dei letti prosegue il calo dei ricoveri sia in area medica, dove il tasso di occupazione è al 16.9%, che nelle terapie intensive dove si registra il 3,7% dei posti letto occupati. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale curato dall’Iss che inserisce la Calabria tra le regioni a rischio basso.

Per quanto riguarda il bollettino giornaliero del dipartimento salute, si registra da ieri un ulteriore diminuzione dei nuovi positivi al coronavirus, dove il numero dei nuovi casi registrato nelle ultime 24 ore è stato di +591 (ieri i positivi erano stati +689). Scende leggermente il dato sui tamponi processati con il tasso di positività cheresta sostanzialmente invariato e attesta al 14,65% (ieri era al 14,66% ). Tra rapidi e molecolari sono stati effettuati +4.035 test (ieri erano stati +4.699). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: Catanzaro +129, Cosenza +202, Reggio Calabria, +149, Crotone, +33, Vibo Valentia, +72, altre Regioni o Stati esteri +6.

In diminuzione i ricoveri negli ospedali calabresi. Calo più marcato in area medica (nel saldo si registra un ingresso e dieci dimissioni) mentre diminuisce di un’unità il dato delle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 158 persone. Di queste 152 (-9) si trovano nei reparti di malattie infettive e 6 in rianimazione (-1). Dopo lo zero di ieri oggi si contano tre vittime tutte a Cosenza. Il totale dei morti da inizio pandemia sale a 2.972. In netto calo il numero delle persone attualmente positive. Sono 48.326 (-2.534) mentre in isolamento dormicolare si trovano48.168 (-2.524). infine i guariti salgono a 494.227 (+3.122)