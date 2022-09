Violento scontro tra due auto sulla Statale 106: due feriti, uno è grave. Interviene l’elisoccorso

CATANZARO – Nessun nuovo decesso e contagi in calo in Calabria. Sono 689 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 742, con 4.699 tamponi eseguiti e il tasso di positività che scende al 14,66% dal 15,74. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, +2 (7); rimangono stabili quelli nei reparti di cura (161). Il totale dei ricoverati positivi al Covid negli ospedali calabresi ammonta a 168. I guariti sono complessivamente 491.105 (+3.000) mentre gli attualmente positivi scendono a 50.860 (-2.311) e gli isolati a domicilio 50.692 (-2.313). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione -il totale dei tamponi eseguiti è pari a stati 3.708.167. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 544.934 rispetto a ieri.

I nuovi positivi sono così distribuiti per provincia: Cosenza (+235), Catanzaro (+167), Reggio Calabria (+153), Vibo Valentia (+68), Crotone (+61). Altra Regione o Stato Estero (+5).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 2942 (30 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2907 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89627 (89252 guariti, 375 deceduti). Cosenza: casi attivi 39485 (57 in reparto, 1 in terapia intensiva, 39427 in isolamento domiciliare); casi chiusi 115246 (113966 guariti, 1280 deceduti); Crotone: casi attivi 869 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 847 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53795 (53537 guariti, 258 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 3492 (37 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3454 in isolamento domiciliare); casi chiusi 184712 (183858 guariti, 854 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 1432 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1419 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46559 (46375 guariti, 184 deceduti)