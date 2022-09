Meraviglie della natura, 70 tartarughe caretta caretta in viaggio nel mare calabrese

COSENZA – L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive 980 figure tra laureati e diplomati a tempo indeterminato. In particolare si tratta di 340 posti riservati ai laureati di terza area, fascia retributiva F1 – di cui 5 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano e 640 posti riservati a diplomati, fascia retributiva F3 – di cui 10 riservate alla Provincia

Autonoma di Bolzano. Il termine per inoltrare la domande di partecipazione scade il 29 settembre 2022.

I posti a disposizione sono in totale sono 980, di cui:

340 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella terza area, fascia retributiva f1 (laureati), di cui:

– 150 Funzionari amministrativi

– 4 Collaboratore per le relazioni internazionali

– 50 Legali

– 40 Analisti economico-finanziari

– 32 Informatici

– 20 Ingegneri

– 20 Ingegneri-architetti

– 20 Chimici

– 4 Biologi

640 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva f3 (diplomati), di cui:

– 256 Assistenti amministrativi

– 4 Assistenti amministrativi con patente nautica

– 120 Ragionieri

– 100 Periti informatici

– 90 Periti industriali

– 30 Geometri

– 40 Periti chimici

I BANDI DEI CONCORSI

CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO PER I LAUREATI

CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO PER I DIPLOMATI

Sono 38 i posti riservati alla Calabria

Per i posti riservati ai diplomati, in Calabria ne sono previsti 10 per Assistente Amministrativo, 3 come ragioniere, 5 come perito informatico, 4 come perito industriale, 2 come geometra, un posto da perito chimico.

Per i posti da laureati in, Calabria 6 sono da Funzionario Amministrativo, 2 posti come legale, 2 posti da Analista economico finanziario, 2 da informatico e un posto da ingegnere-architetto

Requisiti

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea

b) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottopone, comunque, a visita medica di controllo i nuovi assunti, secondo la normativa vigente;

c) titoli di studio e/o specifici requisiti

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

g) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione;

h) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti del servizio di leva, secondo la normativa applicabile

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) attraverso il seguente link: https://adm.concorsismart.it Le attività di compilazione e di invio telematico della domanda di partecipazione dovranno essere completate entro le ore 18.00 del trentesimo giorno solare, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it e del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di presentazione delle domande cada in un giorno festivo, il termine medesimo si intenderà prorogato alle ore 18.00 del primo giorno feriale successivo. Dopo tale termine non sarà più possibile procedere all’invio delle candidature.