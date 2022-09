«La Regione non pubblicizza bando del Ministero della Cultura: a rischio 33 milioni»

LAMEZIA TERME (CZ) – «Se Occhiuto vuole essere coerente con le cose che dice porti le carte in Procura anziché fare solo propaganda elettorale e scelte spot. Sulle cooperative di medici perché non è intervenuto prima, visto che non poteva non essere a conoscenza di delibere e convenzioni già stipulate da mesi da Asp e Aziende ospedaliere calabresi?”. Lo hanno detto il segretario regionale del Pd, Nicola Irto, ed il responsabile Sanità per il Mezzogiorno del partito, Carlo Guccione, incontrando i giornalisti a Lamezia Terme per presentare le proposte del partito per la sanità calabrese.

“Come succede spesso in politica – hanno aggiunto – le cose accadono all’insaputa di qualcuno. Il commissario-presidente ha chiesto alla magistratura di indagare sulle cooperative incaricate di occuparsi del reperimento di medici ed operatori che offrono le loro prestazioni a 100/150 euro l’ora, ciò vuol dire che per un turno giornaliero di 12 ore in una struttura sanitaria si devono sborsare dai 1000 ai 1500 euro. Occhiuto, però, non sa, o non vuole sapere, che le Asp e le Aziende ospedaliere calabresi hanno stipulato convenzioni con società cooperative di medici e operatori sanitari dell’Emilia-Romagna, della Campania e della Toscana con capitale sociale di diecimila euro. L’Asp di Cosenza, per esempio, con delibera 1982 del 29 dicembre 2021, ha stipulato una convenzione con ‘Nuova Hypnos Srl TP’ di Aversa, con capitale sociale di 2.500 euro, esternalizzando il servizio di Guardia medica anestesiologica e rianimatoria, per un periodo che va dal primo febbraio di quest’anno al 31 gennaio deò 2023. Inoltre, con delibera 1297 del 2 agosto 2022, è stata indetta una procedura di gara per l’acquisizione di servizi medici specialisti e, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, è stata prevista con la medesima società la proroga del servizio di Guardia medica anestesiologica e rianimatoria in alcuni presidi ospedalieri della provincia di Cosenza, impegnando 392 mila euro per un servizio complessivo di quattromila ore”.