Autostazione “sempre più fatiscente, non interessa a nessuno”. La denuncia di Brutia commercianti

COSENZA – “Ancora nulla di fatto all’Autostazione! Ormai sono anni che se ne parla ma la situazione è sempre la stessa! Noi come Brutia commercianti, insieme al sindacato Confail Faisa, abbiamo fatto numerosissime denunce al riguardo!”. Così scrive in una nota l’associazione che prosegue: “A quanto pare, però, gli addetti ai lavori non sono interessati a che le cose funzionino! Purtroppo il sito dell’autostazione è sempre più fatiscente, la sala d’attesa è inesistente, l’illuminazione funziona al 50%, alcune pensiline presentano seri problemi di stabilità, la sicurezza è inesistente!

“Troppa criminalità all’Autostazione”

Adesso, a rendere ancora più chiara quella che è la situazione, – precisa la nota – sono i due episodi criminosi avvenuti in questo mese. Un uomo è stato arrestato mentre tentatava di riscuotere una somma per la restituzione di un’auto rubata, e due persone sono sotto state messe sotto misura cautelare per aver cercato di rapinare un ragazzo. Di recente un altro episodio accaduto in una villetta dove un uomo si esibiva in atti osceni in luogo pubblico alla presenza di alcuni minori. Sempre nell’ area dell’ autostazione circa un mese fa sembrerebbe si sia verificato una rissa tra extracomunitari che frequentano la zona.

L’appello al sindaco e al prefetto di Cosenza

Un sito così importante, che collega questa città con il suo grandissimo è importantissimo hinterland, completamente abbandonato a se stesso, in un momento in cui, l’economia e la sicurezza, dovrebbero essere al primo posto sempre! Nuovamente facciamo appello all’amministrazione comunale di Cosenza, al direttivo delle ferrovie della Calabria, nonché al prefetto, perché si ponga fine, una volta per tutte, a questa situazione veramente vergognosa ed evitando manifestazioni in vista della prossima apertura delle scuole con migliaia di studenti che sono costretti a praticare tale area. Inoltre ancora una volta chiediamo che venga istituita una postazione fissa di polizia. Alla luce di quanto espresso si chiede un incontro con il Sig. Prefetto ed il Sig. Sindaco di Cosenza.