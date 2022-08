Salta un giunto sulla A2 e provoca un maxi incidente. La Procura apre un'inchiesta - QuiCosenza.it

VIBO VALENTIA – Attività di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato a Vibo Valentia e nella sua provincia per il contrasto alla criminalità diffusa. I controlli sono stati effettuati nella zona di Acquaro e Tropea, concentrando gli sforzi operativi nelle aree maggiormente interessate dallo spaccio di stupefacenti. Da giorni personale della Squadra Mobile e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno, stava osservando dei movimenti sospetti e, nel corso della mattina del 24 agosto, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un uomo di Acquaro sequestrando 21 grammi di marijuana, già suddivisa in 3 involucri per la vendita al minuto che il soggetto prima di aprire la porta aveva cercato invano di nascondere nella spazzatura per confondere il fiuto del cane antidroga della polizia. Nello scantinato dell’abitazione dell’arrestato è stato scoperto un piccolo laboratorio per il taglio ed il confezionamento della droga con diverse buste sottovuoto con sopra riportato la cifra “250” oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale.



Al termine dell’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal Procuratore Capo Dr. Camillo FALVO, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e messo a disposizione della locale Procura. A Tropea, sempre gli uomini della Mobile e squadra Investigativa del posto fisso, durante alcuni controlli svolti nell’ultimo fine settimana hanno sorpreso 5 persone in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina e, in un caso, si è operato anche il sequestro di diverse piante di marijuana che un soggetto aveva coltivato nel retro del giardino della propria abitazione. Tutti i soggetti sono stati segnalati al Prefetto per uso non terapeutico di droga.