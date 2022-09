Leucolea: l’oliva bianca rara che il Consorzio Olio di Calabria IGP protegge

COSENZA – Traffico intenso ma scorrevole sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in questo ultimo fine settimana di rientri contrassegnato dal bollino rosso. I maggiori flussi di traffico sono stati registrati in direzione nord e in corrispondenza dei grandi centri urbani, con circolazione sostenuta ma scorrevole; spostamenti in aumento anche in prossimità dei valichi internazionali di confine. Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato costantemente la situazione per prevenire qualsiasi disagio.

Traffico sotto controllo in Calabria lungo tutta la “A2 del Mediterraneo” e lungo le Statali 18 e 106 Jonica dove non si segnala alcuna criticità. Nella giornata di ieri, invece, il traffico è stato sostenuto ma scorrevole con qualche rallentamento nella tarda mattinata, tra gli svincoli di Atena Lucana e Polla della A2, in provincia di Salerno, a causa di un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli all’interno della Galleria Intagliata. . Si segnala traffico sostenuto con qualche rallentamento in Lombardia sulla SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, verso il confine con la Svizzera, e in Sicilia sulla A29 “Palermo Mazara Del Vallo” nelle vicinanze di Palermo. Il divieto di transito dei mezzi pesanti resterà in vigore fino alle 22 di oggi.