Anziano trovato carbonizzato in un’auto in fiamme, indagini in corso

MONTEPAONE (CZ) – “Domani, lunedì 29, la mia banca preleverà sul c/c il sudore del nostro impegno della nostra fatica e del lavoro dei miei collaboratori”. Inizia così il post di Giovanni Sgro, imprenditore catanzarese, che mostra su Facebook le due bollette relative al mese di agosto dello scorso anno e del 2022. Un costo che passa da circa 10mila euro del 2021 agli oltre 30mila dell’anno in corso.

“Poche persone al mondo hanno deciso di farsi gioco della nostra responsabilità verso tutte quelle entità economiche, etiche e progettuali, compreso lo Stato. Mi saranno sottratte ulteriori risorse che sarebbero state necessarie alla conduzione corretta di una piccola azienda come la mia, ma come tante altre. Qualcuno riesce a spiegarmi come sarà possibile proseguire così?”.

“Non basta essere bravi imprenditori – scrive – non basta essere buoni contribuenti e non basta più neanche avere buone idee. Oggi siamo in un economia di guerra e stiamo continuando a lavorare come se tutto fosse normale. Apriamo i nostri negozi, facciamo trattative con i fornitori, discutiamo e ascoltiamo i nostri clienti; insomma procediamo come se tutto fosse normale. Invece, già da novembre scorso, le prime sorprendenti fatture “energetiche” cariche di “speculazione” finanziaria emesse nella completa assenza di misure e contrappesi idonei a compensare almeno in parte questa “ingiustizia economica”. Ci sentiamo disarmati e smarriti, non abbiamo interlocutori e tantomeno soluzioni applicabili in autonomia”.

“Per 10 mesi – denuncia – abbiamo pagato il doppio dei costi energetici rispetto al 2021 e già era insostenibile, ora con la fattura dei consumi di luglio 2022 (€31.000,00 rispetto a €9.800,00 del 2021) le prospettive sono ulteriormente peggiorate. Cosa racconterò ai miei figli? Cosa dirò ai miei 36 collaboratori? Cosa prospetterò ai miei fornitori? C’è bisogno di un intervento sostanziale e immediato. Qui perderemo tutti -tutto”.