Agli arresti domiciliari per furto in una chiesa, evade e torna a rubare

CATANZARO – Sono 1.159 i nuovi casi Covid accertati oggi in Calabria e comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi. Il tasso di positività si attesta al 20,69%. In 24 ore sono due i decessi, entrambi nel territorio di Cosenza che ancora oggi, è quello che conta il maggior numero di nuovi positivi in un solo giorno, +389. Seguono Catanzaro (+326), Reggio Calabria (+284), nel vibonese i nuovi casi sono +100 e solo +12 nel Crotonese. Da altra regione o estero risultano 48 positivi al Covid.

Aumentano i ricoveri in area medica di 6 unità per un totale di 186 persone nei reparti ordinari. Due i posti letto in più occupati in Rianimazione con 10 persone in terapia intensiva. L’ASP di Catanzaro comunica 344 nuovi soggetti positivi di cui 18 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 417 nuovi soggetti positivi di cui 28 fuori regione e infine l’ASP di Reggio Calabria comunica 286 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 4211 (48 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4157 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 86127 (85756 guariti, 371 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 50486 (53 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50431 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 100798 (99525 guariti, 1273 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 2212 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2201 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 51164 (50908 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 5130 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5074 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 180448 (179606 guariti, 842 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 2446 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2432 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 44353 (44173 guariti, 180 deceduti).