Fermata per un controllo: scoprono che è ricercata per reati commessi in Polonia

CATANZARO – In Calabria sono 1.346 i nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 3.896 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 34,55% (ieri era al 28,11%). Il bollettino regionale anche 3 decessi di cui 1 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 1 a Vibo . Per quanto riguarda i ricoveri, sono (-10) in area medica e (+2) in terapia intensiva. Si contano in Regione (+1.931) nuove guarigioni.

Provincia per provincia i casi sono così distribuiti:

285 a Catanzaro, 365 a Cosenza, 191 a Crotone, 306 a Reggio Calabria, 135 a Vibo Valentia, 64 da fuori regione.

L’Asp di Catanzaro comunica 303 nuovi soggetti positivi di cui 18 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 411 nuovi soggetti positivi di cui 46 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 4.231 (49 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 85.781 (85.410 guariti, 371 deceduti).

Cosenza: casi attivi 50.935 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50.886 in isolamento domiciliare); casi chiusi 99.960 (98.689 guariti, 1.271 deceduti).

Crotone: casi attivi 2.224 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.213 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.140 (50.884 guariti, 256 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 5.211 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.155 in isolamento domiciliare); casi chiusi 180.083 (179.241 guariti, 842 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 2.490 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.476 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44.209 (44.029 guariti, 180 deceduti).