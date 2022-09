Premio Caposuvero a valori, eccellenze e intelligenze di Calabria

GIZZERIA – Giunto alla IX edizione il Premio Caposuvero, ideato e promosso dalla Proloco di Gizzeria, torna nella suggestiva location di Torre dei Cavalieri domani, 3 settembre alle 21. Questo nuovo appuntamento vedrà tra i premiati nomi di spicco e di spessore che dalla legalità, al sociale, all’imprenditoria, cultura, spettacolo, rappresentano quelle eccellenze di cui la Calabria ha bisogno per abbattere stereotipi, pregiudizi, marcio, brutto, divari. Il premio porta con sé il valore della conoscenza e della contaminazione di messaggi forti e di esempi a cui guardare perché, un giorno, anche in questa terra la straordinarietà diventi normalità.

La serata si dividerà in due parti: una dedicata alla legalità, che avrà come filo conduttore l’ambiente e gli ecoreati, e l’altra, incentrata sulla bellezza, la caparbietà, il sogno e la visione di chi ha deciso di rimanere investendo in e su di essa e di chi mantiene vivo il legame con la propria terra d’origine e ne diventa ambasciatore.

Su tutto domina la frase di Leonida Repaci, scelta come emblema del Premio, che ne definisce il senso e ne disegna il valore: “Per me Calabria significa categoria morale prima che espressione geografica. Calabrese, nella sua miglior accezione metaforica, vuol dire Rupe, cioè carattere. E’ la torre che non crolla giammai la cima pel soffiar dei venti”.

– Il Premio Legalità 2022 a Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia;

– Premio Legalità & Ambiente a Silvio Greco, Vicepresidente Stazione Zoologica Anton Dorn;

– Premio Speciale sarà consegnato alla DIA, Direzione Investigativa Antimafia, sarà presente Beniamino Fabrizio Fazio, Vice Questore Polizia di Stato.

– Premio Legalità & Cultura a Marisa Manzini, Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro. Un altro riconoscimento nella sezione Legalità, al Prefetto Giuseppe Gaultieri, colui che nel pool della mobile arrestò nel 2006 Bernardo Provenzano.

– Premio Cultura all’antropologo e scrittore, Vito Teti;

– Giornalismo a Manuela Conte, Funzionario della Commissione europea e Portavoce della Commissione europea in Italia.

– Due i Premi all’Imprenditoria al Lanificio Leo di Soveria Mannelli e all’orafo, maestro, Vincenzo Riverso.

– Medicina Prof Ciro Indolfi, (Direttore dell’UOC di Cardiologia – Emodinamica – UTIC, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari Università Magna Graecia, Catanzaro);

– Sociale, il riconoscimento va a Luciana Loprete, Presidente IAPB Catanzaro e Presidente FAND provinciale. – Premio alla carriera al criminologo, prof Francesco Bruno e una menzione speciale al ‘Master Criminologia della Calabria’, Formazione Promethes, presenti il direttore scientifico, il criminologo, Sergio Caruso e la presidente Graziella Mazza.

– Per Arte & Spettacolo, saranno premiate l’attrice Annalisa Insardà e la giovane rivelazione Martina Antea Carelli;

– Per lo Sport, un Premio speciale per l’A.S. Gruppo Subacqueo Paolano e poi Menzione Speciale a Luigi Fazio, allenatore veterani del calcio;

– Premio Calabresi all’estero al Cons. Amb. Giovanni Maria De Vita, Consigliere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Direzione Generale Italiani all’Esteri.

La serata si concluderà con la Menzione Speciale al Presidente Unpli Nazionale Nino La Spina. Saranno presenti istituzioni, rappresentanti del mondo politico, sociale, imprenditoriale.