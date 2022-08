Sanità, Anaao Giovani: “moderatamente soddisfatti da incontro con presidente Occhiuto”

CATANZARO – In Calabria sono 1.548 i nuovi positivi al Covid-19. Il bollettino regionale registra anche 5 decessi nelle ultime 24 ore di cui 2 nel cosentino, 1 a Catanzaro, 1 a Reggio Calabria e 1 a Crotone. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-6) e in Rianimazione (-3). Sono stati effettuati 5.717 tamponi, con un tasso di positività che si attesta dunque al 27,08 % (ieri era al 28,04%). Mentre i guariti sono 1.962.

I casi provincia per provincia sono così distribuiti:

Catanzaro 304, Cosenza 461, Crotone 216, Reggio Calabria 330, Vibo Valentia 177, altra regione 60.

L’ASP di Catanzaro comunica 318 nuovi soggetti positivi di cui 14 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 501 nuovi soggetti positivi di cui 40 fuori regione. Inoltre, specifica che “oggi si registrano 502 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 501 unità e non di 502 in quanto 1 paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva dell’AO di Cosenza all’Ospedale Bambin Gesù di Roma”. L’ASP di Reggio Calabria comunica 336 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4.162 (49 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.107 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 84.942 (84.573 guariti, 369 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 52.386 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 52.326 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 97.273 (96.009 guariti, 1.264 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2.215 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2196 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50540 (50285 guariti, 255 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.128 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.083 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179.473 (178.632 guariti, 841 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.360 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.346 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44.050 (43.871 guariti, 179 deceduti).