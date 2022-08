Solidarietà per Cannizzaro, gesto vile che colpisce l’intera Calabria

REGGIO CALABRIA – Sono numerosi in queste ore gli attestati di vicinanza nei confronti di Cannizzaro e dei suoi collaboratori che ieri si trovavano all’interno della segreteria politica del candidato di Forza Italia a Reggio, quando sono stati esplosi tre colpi di pistola all’indirizzo della vetrara della sede. Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia si è detta “certa che la squadra di Forza Italia non si farà in alcun modo intimidire da gesti criminali e indecenti come quello di oggi. La nostra comunità andrà avanti con determinazione, senza piegarsi né indietreggiare. I mafiosi, non trovo altro termine per definire gli autori di questa azione, vanno individuati, isolati, e neutralizzati”.

Anche Andrea Gentile deputato di FI ha espresso solidarietà all’amico e collega Francesco Cannizzaro definendo il gesto «vile e di inaudita gravità». «Sono certo che la squadra di Forza Italia non si farà in alcun modo intimidire da gesti criminali e intimidatori come quello accaduto ieri. Quanto accaduto ci conferma però che la lotta alla criminalità organizzata deve essere serrata e intransigente pertanto l’auspicio è che magistratura e forze dell’ordine facciano luce al più presto su questo gravissimo attentato».

Il consigliere regionale e coordinatore in Calabria di Italia al Centro, Francesco De Nisi, ha commentato con “amarezza il dover assistere ancora a gesti così ignobili. In Calabria qualcuno pensa ancora di utilizzare la violenza per sopraffare le regole democratiche e del vivere civile. Un gesto grave – aggiunge De Nisi – che di sicuro non impedirà a Cannizzaro di continuare a battersi con eguale fervore per la Calabria, i suoi territori e le sue popolazioni anche se non possiamo non nascondere l’amarezza di dover ancora assistere nella nostra terra a episodi così orridi che cercano di minare il lavoro di chi si adopera per questo spicchio d’Italia con onestà e dedizione”. Per De Nisi quanto avvenuto “colpisce non solo il deputato Cannizzaro ma il territorio Reggino, la Calabria e i calabresi”.

Infine le parole del sottosegretario alla Difesa e deputato di FI Giorgio Mulè: “saremo noi la sua scorta”. “Solidarietà e vicinanza incondizionata a Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia candidato in Calabria, che ha subito una gravissima intimidazione che per un caso fortuito non è sfociata in tragedia. Ancora una volta facciamo i conti con azioni indegne condotte da criminali senza scrupoli nei confronti dei quali non c’è alcun diritto di cittadinanza nella comunità civile. Di fronte a questo affronto alla democrazia si sta incondizionatamente dalla parte di Ciccio Cannizzaro, di un rappresentante del popolo che si spende incessantemente e con grandissima generosità per la propria comunità e per il rilancio del territorio. Sono certo che l’onorevole Cannizzaro non si farà intimidire da chi, vigliaccamente e invano, tenta di frenare il suo impegno. La società civile calabrese sarà la migliore ‘scorta’ per garantirgli di andare avanti a testa alta senza paura”.

“L’on. Francesco Cannizzaro ha l’energia e una forte passione politica che gli consentono di non farsi condizionare dalla vile intimidazione subita. Solidarietà a lui e ai suoi collaboratori, ma considerata la gravità dell’accaduto, che si verifica a campagna elettorale appena avviata e può incidere sulla serenità del dibattito politico, è auspicabile che sia fatta rapidamente piena luce e i responsabili consegnati alla giustizia”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso. “La Calabria perbene ripudia – conclude Mancuso – ogni tentativo di sopraffazione criminale contro cui oppone la ferma intenzione di prendere nettamente le distanze, continuando ad ampliare gli spazi della legalità”.