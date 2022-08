Bruni: “Occhiuto non dice il vero. Medici cubani utilizzati solo come strumento mediatico”

REGGIO CALABRIA – “Sulla vicenda dei medici cubani, il Commissario Occhiuto ha dimostrato di voler seguire una strada confusa, incerta e di difficile praticabilità. Vi sono altri strumenti che consentirebbero di poter assumere subito medici ed è quella degli specializzandi per i quali nelle scorse settimane ho presentato un’interrogazione ad hoc ma che non ha ricevuto ad oggi nessuna risposta. Nelle altre Regioni, non solo quelle amministrate dal Centrosinistra ma anche quelle con la stessa coalizione che guida la Calabria hanno risolto il problema seguendo la via degli specializzandi senza arrivare a Cuba per ottenere la collaborazione di giovani colleghi”. Lo afferma, in una nota, Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio regionale secondo cui “Occhiuto non dice il vero sulle difficoltà di assumere gli specializzandi”.

“La Regione Emilia Romagna, avvalendosi della legge sugli specializzandi – aggiunge Bruni – ne ha assunti 1.100 mentre il Veneto del Presidente Luca Zaia ne ha contrattualizzati oltre mille. Questi numeri dimostrano quanto sia inutile e problematico l’accordo con l’agenzia cubana che dovrebbe fornirci 500 colleghi per farli lavorare sui nostri territori ma che rischia, per questioni legali e di protocolli che riguardano la salute pubblica, di aumentare le difficoltà. Nessuno vuole muovere accuse contro i colleghi cubani che vanno ringraziati per la loro disponibilità ma bisogna verificare che tutto si realizzi in modo assolutamente trasparente, sia per le questioni legali, sia per i protocolli della sicurezza dei pazienti e degli stessi medici”.

“L’assoluta contrarietà espressa dai sindacati dei medici, a cominciare dall’Anaoo – sostiene ancora Bruni – e le motivazioni mostrate dai presidenti degli Ordini dei medici calabresi avrebbero dovuto convincere il nostro Commissario a fare macchina indietro e a scegliere percorsi più lineari e diretti per risolvere la vicenda”.