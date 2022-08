Elezioni politiche, parte la sfida per la poltrona in Parlamento: tutti i candidati

COSENZA – Il 25 settembre si terranno le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. Contesi saranno 400 seggi della Camera e 200 del Senato. In tutto 19 i parlamentari che saranno eletti in Calabria di cui 13 deputati e 6 senatori. Alle ore 20 di domenica sera in Calabria sono state 7 per la Camera e 6 per il Senato le liste consegnate in Corte d’Appello.

Per la Camera, i collegi sono:

Corigliano Rossano e Crotone

candidato per il Centrodestra Domenico Furgiuele; per il Centrosinistra Gianni Papasso; per il Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino; Terzo Polo Domenico Mazza; Noi di Centro-Mastella Vittoria Villirillo; Partito Comunista Marianna Gorpia; Unione Popolare Maria Angelica Stamato; Italexit Carolina De Leo; Italia Sovrana e Popolare Giuseppe Natale Calabretta; Forza Nuova Rita Simone; Sud chiama Nord Valeria Nisticò.

L’area Cosenza Tirreno

candidato per il Centrodestra Andrea Gentile; Centrosinistra Vittorio Pecoraro; Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico; Terzo Polo Nunzia Paese; Noi di Centro-Mastella Maria Assunta Lattuca; Partito Comunista Vincenzo Fossari; Italexit Anna D’Agni; Unione Popolare Luisa Giglio; Italia Sovrana e Popolare Sofia Teresa Scerbo; Forza Nuova Giovanni Orlando; Sud chiama Nord Saverina Sena.

A Catanzaro

per il centrodestra si candida Wanda Ferro; centrosinistra Giusi Iemma; Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà; Terzo Polo Francesco Mauro; Noi di Centro – Mastella Caterina Vesci; Partito Comunista Barbara Spataro; Italexit Giuseppe Gigliotti; Unione Popolare Piero Bevilacqua; Italia Sovrana e Popolare Bianca Laura Granato; Forza Nuova Melania Di Bella; Sud chiama Nord Ilaria Faragò.

Vibo e Reggio Tirrenica

per il centrodestra si candida Giovanni Arruzzolo; centrosinistra Dalila Nesci; Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci; Terzo Polo Marisa Galati; Noi di Centro – Mastella Maria Concetta Vallotta; Partito Comunista Ugo Moro; Italexit Domenico Antonio Greco; Unione Popolare Michele Conia; Italia Sovrana e Popolare Adriano Renda; Forza Nuova Edoardo Ventra; Sud chiama Nord Immacolata Ceriello.

Reggio e Provincia Ionica

per il centrodestra si candida Francesco Cannizzaro; centrosinistra Mimmo Battaglia; Movimento 5 Stelle Fabio Foti; Terzo Polo Giovanni Latella; Noi di Centro – Mastella Luigi Catalano; Partito Comunista Norberto Natali; Italexit Pietro Vincenzo Marcianò; Unione Popolare Antonio Guerrieri; Italia Sovrana e Popolare Antonino Massara; Forza Nuova Angelo Francesco Fazzari; Sud chiama Nord Maria Teresa Femia.

Le liste nel Plurinominale alla Camera – Collegio unico

Per Fratelli d’Italia capolista è Wanda Ferro; Alfredo Antoniozzi; Eugenia Roccella; Giovanni Calabrese

Pel la Lega Simona Loizzo; Giacomo Saccomanno; Maria Carmela Iannini e Nicola Daniele.

Per Forza Italia Giuseppe Mangialavori; Fulvia Caligiuri; Sergio Torromino e Silvia Vono

Per Noi Moderati Antonino Foti; Serena Anghelone; Ennio Falvo; Giovanna Buccafusca.

Per il Movimento 5 Stelle Federico Cafiero de Raho; Vittoria Baldino; Riccardo Tucci; Anna Laura Orrico.

Per il Partito Democratico Nicola Stumpo; Enza Bruno Bossio; Carlo Guccione; Lidia Vescio.

Per Verdi – Sicilia Filippo Sestito; Giusy Elisa Romano; Roberto Caligiuri; Elisabetta Treccozzi.

Per Impegno Civico Luigi Di Maio; Dalila Nesci; Antonio Lombardo; Caterina Licatini.

Per +Europa Dorina Bianchi; Gianfranco Librandi; Ilaria Donato; Antonio Nucera.

Per il Terzo Polo Maria Elena Boschi; Ernesto Magorno; Carla Capocasale; Salvatore Sammarro.

Per Noi di Centro – Mastella Michele Guerrieri; Caterina Vesci; Luigi Catalano; Maria Assunta Lattuca.

Per Italexit Massimo Cristiano; Angela Barresi; Giuseppe Antonio Germanò; Maria Pangallo.

Per Unione Popolare Luigi de Magistris; Eleonora Forenza; Michele Conia; Ines Caliò.

Per Italia Sovrana e Popolare Antonio Ingroia; Rosa Spadafora; Antonio Ferraiolo; Rosaria Colombo.

Per Forza Nuova Edoardo Ventra; Melania Di Bella; Angelo Francesco Fazzari; Rita Simone.

Per il Partito Comunista Edoardo Castellucci; Rosa Politanò:

Per il Sud chiama Nord Francesco Passafaro; Maria Teresa Femia; Alessandro Basile; Immacolata Ceriello.

Per il Senato, i collegi sono:

Uninominale Senato – Cosenza e Crotone

Per il Centrodestra Ernesto Rapani; Centrosinistra Francesca Dorato; Movimento 5 Stelle Maria Saladino; Terzo Polo Daniela Ventura; Noi di Centro – Mastella Vita Lentini; Partito Comunista Antonio Manfredi; Italexit Katarzyna Edyta Belbot; Unione Popolare Ugo Vetere; Italia Sovrana e Popolare Lucio Sessa; Alternativa Per l’Italia Vincenzo Chiaramonte; Destre Unite Giovanna Grasso; Vita Palma Quartarolo.

Uninominale Senato – Catanzaro, Vibo e Reggio Calabria

Per il Centrodestra Tilde Minasi; Centrosinistra Francesco Pitaro; Movimento 5 Stelle Giuseppe Auddino; Terzo Polo Agostino Siviglia; Noi di Centro – Mastella Domenico Pendolino; Partito Comunista Rosa Politanò; Italexit Ernesto Lamanna; Unione Popolare Angelina Antonietta Martino; Italia Sovrana e Popolare Antonia Condemi; Alternativa Per l’Italia Antonella Bisoni Perissinotti; Destre Unite Antonio Pocchia; Vita Giovanni Giannuzzi.

Plurinominale Senato Collegio Unico

Per Fratelli d’Italia l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso è il capolista al Senato. Al Senato, dietro Orsomarso, sono candidati Giovanna Cusumano, Pasquale La Gamba e Maria Adele Bottaro.

Per la Lega, il leader Matteo Salvini è capolista al Senato in Calabria. Salvini dunque si ricandida capolista al senato in Calabria come già avvenuto nel 2018. Dopo di lui Tilde Minasi; Fausto De Angelis e Caterina Capponi.

Per Forza Italia l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, fratello del presidente della Regione Roberto Occhiuto è capolista al Senato. Schierati nel listino del Senato dopo Mario Occhiuto: Maria Tripodi; Giacomo Crinò e Carmela Pedà.

Per il partito Noi Moderati capolista Francesco Bevilacqua. Al seguito Adelina Nesci; Oreste Gualtieri; Caterina Garzanti.

Per il Movimento 5 Stelle il capolista nel collegio plurinominale del Senato in Calabria è il magistrato simbolo della lotta alla mafia Roberto Scarpinato. A seguito sono candidati Elisabetta Maria Barbuto; Giuseppe Auddino; Teresa Sicoli.

Per il Partito Democratico è il segretario regionale del partito Nicola Irto capolista al Senato. Nel listino del Senato, dietro Irto, il Pd candida l’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole; Italo Reale; Teresa Esposito.

Per Verdi – Sinistra Italiana si candidano: Orlando Amodeo; Maria Francesca Lucanto; Gerardo Pontecorvo e Francesca Agata Polimeni.

Per Impegno Civico Giuseppe D’Ippolito; Loredana Russo; Sergio Rizzo e Ramona Mirela Ilau.

Per +Europa i candidati sono Valerio Federico, Valentina Cosimati e Antonio Casella.

Al Senato per il Terzo Polo la lista è capeggiata dal coordinatore regionale di Azione, Fabio Scionti a seguire Daniela Ventura; Giovanni Parisi e Daniela Rotella.

Per Alternativa per l’Italia Vincenzo Chiaramonte; Adriana Ramundo; Giuseppe Arena e Antonella Bisoni Perissinotti.

Per il partito Italexit Raffaele Vena; Antonietta Ivana Stranieri; Francesco Fabbiano e Maja Schiavone.

Per Unione Popolare Ugo Vetere; Anna Teresa Gagliardi; Carlo Petitto e Sabrina Gatto.

Per Italia Sovrana e Popolare Giuseppe Francesco Modafferi; Immacolata Scruci; Giuseppe Pulvirenti e Denise Serena Albano.

Per il partito Destre Unite si candidano Giovanni Villari; Angela Trovato; Carmelo Cutropia e Giovanna Grasso.

Per Gilet Arancioni i candidati sono: Gianmario Luigi Ferramonti; Pietro Costa; Graziella Tosorat e Provvidenza Martines.

Per il partito Vita Manuela Radicioni e Giovanni Giannuzzi.

Noi di Centro – Mastella Vita Lentini; Domenico Pendolino; Assia Sodano e Mario Pugliese.

Il Partito Comunista candida Mauro Alboresi; Dina Albertina Balsamo; Ugo Moro e Angela Ravo.

Per il partito Sud chiama Nord Antonino Bartuccio; Ramona Canino; Carmelo Satta e Rosalia Andronaco.