Associazioni con Occhiuto sui medici cubani: “estendere assunzioni agli infermieri”

CATANZARO – Sono tutti calabresi i candidati di Forza Italia alla Camera e al Senato per le elezioni politiche del 25 settembre. Le liste state depositate in Corte d’Appello a Catanzaro da una delegazione guidata dal coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori. Capolista al Senato, come annunciato da lui stesso questa mattina su Facebook, è l’ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, fratello di Roberto, presidente della Regione Calabria. Poi ci sono la deputata uscente Maria Tripodi, il capogruppo alla Regione di Forza Azzurri Giacomo Crinò e Carmela Pedà.

Alla Camera gli azzurri schierano il coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori, senatore uscente, e gli uscenti Fulvia Caligiuri, Sergio Torromino e Silvia Vono, eletta con il M5s e poi transitata in Italia viva prima di aderire a Forza Italia.

Andrea Gentile figlio dell’ex sottosegretario Tonino, è candidato nel collegio Cosenza-Tirreno della Camera. Confermato a Reggio e Locride Francesco Cannizzaro, responsabile Sud di Fi e new entry l’attuale capogruppo del partito alla Regione Giovanni Arruzzolo nel collegio Vibo-Piana di Gioia Tauro.

LEGA: In Calabria Salvini capolista in Senato, alla Camera Loizzo

La Lega invece candida il leader Matteo Salvini ancora una volta capolista al Senato in Calabria. Seguono, negli elenchi presentati stamani in Corte d’appello a Catanzaro, l’assessore regionale Tilde Minasi, che ha ricoperto l’incarico per qualche mese per poi optare per un posto in giunta regionale, l’uscente Fausto De Angelis e Caterina Capponi.

Alla Camera capolista l’attuale capogruppo alla Regione Simona Loizzo, quindi il commissario regionale Giacomo Saccomanno, Maria Carmela Iannini e Nicola Daniele. Le liste sono state depositate dal vicesegretario nazionale Andrea Crippa, dal deputato uscente e ricandidato alla Camera Domenico Furgiuele candidato all’uninominale di Corigliano Rossano.

“Liste ottime – ha detto Crippa parlando con i giornalisti – con Matteo Salvini capolista al Senato. Liste di persone che sono sono impegnate sul territorio e che sono rappresentative della Calabria che hanno svolto un ottimo lavoro chi in Regione, chi nel partito , chi in Parlamento. Siamo pronti ad andare al Governo di questo Paese anche con esponenti rappresentativi di questa regione che avranno modo di portare in quella sede le istanze di questa terra”.

“Sono onorata di guidare la lista al proporzionale della Camera per la Lega e ringrazio Matteo Salvini per la grande fiducia che mi ha accordato”, così Simona Loizzo commentando l’annuncio della propria candidatura alla Camera dei Deputati. Loizzo continua: “Affronto questa sfida con entusiasmo, sentendomi parte di un progetto che vede coinvolto tutto il gruppo regionale, il presidente Mancuso, l’assessore Tilde Minasi e il deputato uscente Domenico Furgiuele. La Lega vuole portare la Calabria al governo e vuole che il prossimo esecutivo dia la giusta attenzione alla nostra regione. In questi primi dieci mesi di legislatura regionale la Lega, con tutte le sue componenti, ha contribuito a rendere migliore la Calabria. A differenza del centrosinistra noi non faremo campagne contro ma inseriremo contenuti seri che dovranno qualificare l’azione del prossimo Governo. Ringrazio tutti i candidati, sia del proporzionale che dell’uninominale e Matteo Salvini che ha voluto guidare la lista del Senato rinnovando il suo grande amore per la Calabria.