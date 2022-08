Covid: in Calabria +1.654 contagi. Altro deciso calo dei ricoveri, due le vittime

CATANZARO – Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 13.50 circa in via Mons. Azio Davoli nel comune di Lamezia Terme per un incidente stradale. La vettura coinvolta una Fiat 500X che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo in un fossato fuori dalla sede stradale. A bordo la sola conducente, una anziana signora, immobilizzata su una barella spinale ed estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco. La donna è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e poi trasportata in una struttura ospedaliera con l’Elisoccorso. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.