Unindustria: “Intimidazione a Ionà episodio che offende la democrazia”

COSENZA – Il M5s ha reso noto l’esito delle Parlamentarie e pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. L’ex procuratore nazionale antimafia ed ex capo della Dda di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho guiderà la lista proporzionale per la Camera. A seguire, in lista, c’è la più votata dagli iscritti online: la deputata uscente Vittoria Baldino. Poi altre due riconferme, il deputato Riccardo Tucci e l’ex sottosegretaria per i beni culturali, la cosentina Anna Laura Orrico. I candidati supplenti saranno Alessandro Melicchio, Elisa Scutellà, Guglielmo Minervino e Maria Laface

Un altro simbolo dell’antimafia sarà invece capolista nella lista proporzionale per il Senato. Si tratta dell’ex procuratore di Caltanissetta, Roberto Scarpinato. Tra i tre più votati che compongo la lista ci sono due conferme ed una new entry. Giuseppe Auddino e Isabetta Barbuto, già parlamentari nella legislatura appena conclusa (rispettivamente al Senato e alla Camera) e la sociologa e mediatrice culturale Teresa Sicoli. I candidati supplenti qui sono Giuseppe Nunziato Belcastro, Rosa Bevilacqua, Fabio Gambino e Monica Riccio.

Conte si riserva valutazioni sulla compatibilità

“Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il presidente Giuseppe Conte, si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario.

LISTA CANDIDATI ALLA CAMERA