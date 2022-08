Terza vittima nel terribile schianto sulla 106. Morto anche un giovane 24enne

CATANZARO – È morto ieri pomeriggio nell’ospedale di Catanzaro Marcello Agresta, 24enne di Rocca di Neto (Crotone), coinvolto lo scorso 31 luglio in un terribile incidente stradale a Cirò Marina nel quale sono morti Antonio Francesco Dati, 28 anni, di Torre Melissa e Cataldo Francesco De Novaro, 30 anni, di Cirò Marina. Agresta era apparso subito in gravissime condizioni e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio. Poi era stato trasferito all’Ospedale di Catanzaro. Ieri l’esame dell’elettroencefalogramma è risultato completamente piatto. La morte di Agresta è arrivata mentre a Torre Melissa si stava svolgendo una fiaccolata in memoria di Antonio Francesco Dati altra vittima dell’incidente e per chiedere interventi per la statale 106. La triste notizia ha raggiunto presto la comunità di Rocca di Neto, dove il giovane viveva. Il sindaco, Alfonso Dattolo, ha già annunciato che in concomitanza dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino ed ha deciso la sospensione di tutte le attività programmate per la stagione estiva.

Appresa la tragica notizia della scomparsa del giovane Marcello Agresta, esprimo, a nome mio personale, dell’Amministrazione , del Consiglio Comunale, dei dipendenti dell’Ente e di tutta la cittadinanza, i sentimenti di più profondo dolore e cordoglio nei confronti dei genitori e dei famigliari tutti. A loro va la nostra vicinanza, in un momento di così grave ed incomprensibile dolore, che lascia sgomenti ed incapaci di accettare un destino tanto crudele – scrive il Sindaco. Il giovane Marcello, ragazzo splendido, che si è sempre distinto per educazione, altruismo e bellezza d’animo, lascerà per sempre un vuoto straziante nella nostra comunità e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di amarlo. Nell’interpretare il sentimento di sincera commozione e di solidale umana vicinanza dell’intera cittadinanza, è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui verranno celebrate le esequie. Tutti gli eventi previsti nella settimana sono annullati.