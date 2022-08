Peschereccio affonda a largo del Tirreno, equipaggio salvato dalla Guardia di Finanza

CROTONE – Una fiaccolata di vicinanza alla famiglia Ferrerio, in vacanza nella città di Crotone, è stata organizzata per stasera alle 19:30 da Piazzale Ultras. Davide Ferriero, bolognese ma di origine crotonese, è stato massacrato a calci e pugni nella serata dell’11 agosto, e ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Ad essere accusato della violenta aggressione Nicolò Passalacqua, 22enne crotonese che è stato arrestato venerdì. Tantissimi i messaggi di solidarietà. Tra loro è intervenuto anche Sinisa Mihajlovic che ha inviato un messaggio al ragazzo che è tifoso del Bologna.

“Ciao Davide, so quello che ti è successo – ha detto Mihajlovic in un video messaggio rilanciato dall’emittente televisiva felsinea, E’Tv – mi dispiace molto ma nella vita trovi spesso persone stupide e violente che pensano di risolvere tutto con la forza, ma la vita non funziona così. So che sei in ospedale, so che sei un grande tifoso del Bologna, perciò noi tifiamo per te, speriamo che ti svegli il prima possibile e che tu possa sentire questo messaggio, lo sentirai sicuramente mentre stai dormendo”. “Sono convinto che andrà tutto bene – prosegue il tecnico serbo – e quando starai meglio sarai mio ospite a Casteldebole, a vedere gli allenamenti a fare quello che vuoi, allo stadio, non c’è nessun tipo di problema. Cerca di svegliarti il prima possibile – aggiunge Mihajlovic – così ci vediamo prima e vieni prima a Casteldebole a conoscere i ragazzi per i quali tifi, per i quali hai passione e siamo sicuri che ci divertiremo tutti insieme. Cia Davide – chiosa il mister rossoblù – in bocca al lupo”.