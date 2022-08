Emergenza migranti in Calabria, 5 sbarchi in un solo giorno: arrivano in 400

CROTONE – Resta in carcere Nicolò Passalacqua, il 22enne che giovedì sera ha aggredito un 20enne a Crotone. Un’aggressione così violenta da mandare il giovane bolognese che si trovava nella città di Pitagora in vacanza con la famiglia in ospedale in condizioni gravissime.

Proprio dalla modalità dell’aggressione, ripresa anche dalle immagini del circuito di videosorveglianza che vigilavano l’area del Tribunale di Crotone, zona teatro del delitto hanno indotto gli inquirenti a indagare il 22enne per tentato omicidio e non per lesioni gravissime come si era formulato in un primo momento.

La decisione di convalidare l’arresto in carcere è stata presa al termine dell’interrogatorio di garanzia che il 22enne ha subito nel penitenziario di Crotone. Così il gip ha accolto la richiesta del pm Pasquale Festa che indaga sulla vicenda.