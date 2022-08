Maltempo, Occhiuto: “Situazione complessa, ma sotto controllo”

CATANZARO – Calano i contagi da coronavirus oggi in Calabria con 1.200 nuovi casi rispetto a ieri e un e un numero di tamponi processati, tra rapidi e molecolari, sostanzialmente invariato (+5.152). Sono 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore di cui 5 a Cosenza e 2 a Reggio Calabria. Stabile anche il tasso di positività che si attesta al 23,29%. Calo netto dei ricoveri nei reparti di malattie infettive con 24 dimissioni (252). Aumento lieve in terapia intensiva con tre nuovi ingressi (13). Il totale dei ricoverati negli ospedali calabresi ammonta a 265.

I positivi sono così distribuiti per provincia: Cosenza +352, Reggio Calabria +295, Catanzaro +254, Crotone +131, Vibo Valentia +113. Altra Regione o Stato Estero +55.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3574871 (+5.152).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 513794 (+1.200) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4012 (47 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3957 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 81945 (81580 guariti, 365 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50994 (100 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50892 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 94378 (93141 guariti, 1237 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2529 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2506 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48641 (48387 guariti, 254 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7893 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7833 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 173009 (172177 guariti, 832 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1855 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1839 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43027 (42849 guariti, 178 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 276 nuovi soggetti positivi di cui 22 fuori regione.

L’ASP di Cosenza Comunica 352 nuovi positivi di cui 33 fuori regione.