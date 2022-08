Tentato omicidio a Domenic Signoretta: indagati i presunti autori

COSENZA – Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, visti i fortissimi temporali di questi giorni, mette in guardia tutti i frequentatori delle montagne dai rischi di un piovasco in montagna, ancor peggio se improvviso e violento. Essere sorpresi da un temporale, anche a bassa quota, può rivelarsi molto insidioso, anche per le scariche elettriche dei fulmini. Per questo è importante un’attenta verifica delle condizioni meteorologiche già in fase di pianificazione.

Sentieriquota

Se un temporale ci sorprende, possiamo migliorare la nostra situazione con l’aiuto di regole di comportamento semplici ma efficaci: Evita la permanenza su particolarmente esposti, come creste o vette, e cerca di scendere di facendo attenzione al terreno scivoloso.

Alberi isolati

Resta lontano da e non cercare riparo dalla pioggia sotto questi ultimi, specie se d’alto fusto. Il bosco fitto offre parziale riparo, ma evita sempre di sostare sotto le piante più alte

Siediti su uno zaino

Accovacciati a piedi uniti evitando, se possibile, il contatto con il suolo: una corda, del legno o rami secchi

Non avvicinarti alle vie ferrate e ai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche

Rifugio in una cavità

Trova di roccia solo se asciutta, al riparo da possibili scariche di sassi, possibili in presenza di fenomeni violenti

Non appoggiarti a pareti rocciose: possono formarsi pericolosi torrenti e provocare frane. Proteggerci dall’ umidità e il freddo con un sacco da bivacco e abbigliamento funzionale

Autoregime di piena

Rifugiati, se possibile in , lontano da ruscelli e torrenti che in pochi minuti possono assumere , con porte e finestrini chiusi: in caso di fulmini è un luogo molto sicuro. In caso di incidente chiama il 118 richiedendo espressamente che sia allertato il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino