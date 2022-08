COSENZA – Ricorre oggi l’anniversario della scomparsa di Antonino Scopelliti, il magistrato assassinato dalla mafia il 9 agosto 1991, mentre era in vacanza in Calabria, sua terra d’origine, sulla strada provinciale tra Villa San Giovanni e Campo Calabro. Il giudice è stato ricordato alla Camera dei Deputati. “Grazie a tutti per le belle parole quasi mai scontate ma non posso sopportare che il delitto di mio padre resti un caso irrisolto”. Con un post su Facebook torna a chiedere verità e giustizia la figlia Rosanna che lancia un appello “attendiamo che ci dimostrino che stanno facendo sul serio nella ricerca della verità”

Rosanna “non voglio vivere il copione del familiare in attesa”

“Ho appena finito di ascoltare il ricordo che la Camera dei Deputati ha voluto tributare a papà oggi. Credo sia la prima volta che accade il 9 agosto e ha un significato simbolico importante. Grazie a chi ha voluto che accadesse, grazie a tutti per le belle parole quasi mai scontate. Trentuno anni sono troppi”, scrive dalla sua pagina Facebook Rosanna Scopelliti.

L’agguato a Scopellitti è un caso giudiziario rimasto irrisolto. “Non sono più disponibile a vivere il copione del familiare ‘in attesa’ della stella cometa della verità – avverte Rosanna -. Non raccoglierò strette di mano che non siano accompagnate dall’impegno, concreto, per la verità. Mi spiace, ma non posso sopportare che il delitto Scopelliti resti un caso irrisolto. Non posso più accontentarmi della fiducia nel tempo che verrà. Non posso più sentirmi chiedere di essere paziente. Perché la giustizia ritardata è ciò che recide il rapporto di fiducia vero e vivo tra Stato e cittadini: crisi della Giustizia che è quindi crisi dello Stato, lo scriveva papà in un articolo del 1975”, sottolinea la donna che esprime “immutata stima e gratitudine verso il procuratore Lombardo” che ha riaperto le indagini.

“Io comprendo che ci siano molte emergenze – ammette Rosanna Scopelliti -, comprendo che ci siano casi “caldi” e da prima pagina, spesso sono quelli che due su tre poi vengono ridimensionati fino a diventare trafiletti da bordo pagina in cui senza particolari scuse si comunica l’estraneità ai fatti del presunto mostro. Però posso assicurare che ristabilire la verità e dare pace alla memoria di un magistrato ucciso più di trenta anni fa sarebbe ugualmente importante per rinsaldare il rapporto di fiducia di cui parlavo. Ricominciate allora. Ricominciate da zero. Ricominciate da qui, da chi, ancora vivo, può parlare. Ricominciate e non fermatevi perché non ci sarà un altro 9 agosto – è l’accorato appello -. La morte di mio padre tornerà a essere un fatto intimo personale familiare della comunità che ha amato mio padre, fino a quando non ci avranno dimostrato di fare sul serio nella ricerca della verità“, conclude Rosanna.

Un minuto di silenzio alla Camera dei deputati

L’Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in ricordo del giudice Antonino Scopelliti ucciso il 9 agosto di 31 anni fa a Piale di Villa San Giovanni. «Ricorre oggi l’anniversario della scomparsa del magistrato Antonino Scopelliti, ucciso in un agguato mafioso in Calabria trentuno anni fa». Lo ricorda il presidente della Camera Roberto Fico in Aula. «Entrato in magistratura a soli 24 anni, – ricorda Fico – Antonino Scopelliti si era occupato di alcuni dei processi più importanti della storia recente del nostro Paese: il primo processo Moro, il sequestro dell’Achille Lauro, la strage di Piazza Fontana e quella del Rapido 904. In qualità di Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, era in procinto di rappresentare l’accusa contro gli imputati del maxiprocesso di mafia a Palermo quando fu ucciso.

Sul luogo dell’assassinio fu scritto “la tua morte ha spezzato il silenzio di questa terra”. Ricordare Scopelliti significa dunque non far calare mai il silenzio sul sacrificio di chi, come lui, si è impegnato, in prima persona e senza riserve, in una battaglia di legalità, di rigore morale e di giustizia. Ripercorrere la sua storia ci sollecita a non abbassare mai la guardia e ad assicurare ogni giorno, nella lotta contro la mafia, una risposta efficace non soltanto attraverso l’azione e investigativa e giudiziaria, ma anche mediante politiche di sviluppo e riduzione delle diseguaglianze sociali. E a contrastare nel contesto istituzionale, economico e sociale ogni pratica o complicità collusiva».

«Il 9 agosto di 31 anni fa il Giudice Antonino #Scopelliti veniva barbaramente ucciso per mano della mafia. Ricordare questo straordinario testimone della legalità significa continuare a chiedere verità e giustizia e, allo stesso tempo, significa rinnovare tutta la nostra vicinanza a chi, ogni giorno, è in prima linea per combattere il malaffare e costruire un futuro migliore». Così su Facebook il Senatore IV, Ernesto Magorno.