Guardia costiera sequestra cantiere nautico: rinvenuti rifiuti pericolosi nei capannoni

CATANZARO – “Attenzione. Vi chiedo di condividere al massimo questo messaggio, perché tutti devono sapere che da quest’anno in Calabria riusciamo a scovare chi appicca incendi e distrugge la nostra Regione. Anche oggi abbiamo identificato una persona, nel corso di un incendio – nascosta tra le sterpaglie – con in mano una tanica di benzina”. Così il Presidente della Regione Roberto Occhiuto in un post su Facebook dove denuncia l’ennesimo atto incendiario contro il patrimonio boschivo della Calabria. Occhiuto spiega “abbiamo video, foto e materiale sufficiente che servirà alle autorità competenti per stabilire la verità. Ricordo a tutti che per i reati ambientali sono previste pene sino all’arresto. Attenzione. Con il fuoco non scherziamo”. Il presunto piromane (le indagini sono in corso) è stato identificato oggi a Spezzano Albanese, nel cosentino, proprio grazie ai droni messi in campo dalla Regione Calabria.







Lo stesso Governatore, in quella che ha definito una battaglia senza soluzione di continuità, ha ricordato che “da quest’anno, la Regione ha un sistema di monitoraggio grazie al quale è possibile controllare il 65% in più del territorio rispetto al passato. Le nostre squadre riescono a segnalare alle autorità competenti eventuali piromani rilevati dalle nostre immagini”.