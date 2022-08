Incendi, 21 richieste di interventi aerei in tutta Italia. Sette dalla Calabria

CATANZARO – “È di 35 milioni di euro la dote finanziaria dei due bandi che abbiamo appena pubblicato, intanto in pre-informazione, destinati agli enti esecutori del Programma Gol Calabria. Rappresentano un altro grande passo in avanti sulla via della rivoluzione delle politiche attive del lavoro. La pubblicazione dei bandi segue l’avvio della fase di valutazione e presa in carico dei beneficiari, già avviata da metà giugno da parte dei Centri per l’Impiego regionali, ponendo la Calabria tra le regioni più attive in tutta Italia sull’avvio del Gol.”E’ quanto afferma il vicepresidente ed assessore al Lavoro, Giusi Princi, annunciando ufficialmente che “la Regione ha reso pubblici i bandi con cui si invitano gli enti di formazione e le agenzie accreditate ai servizi per il lavoro a comunicare la loro disponibilità a diventare soggetti esecutori, nell’ambito dei percorsi di reinserimento occupazionale e formazione previsti nel (Par) Piano Attuativo Regionale Gol, che si rivolge prioritariamente a persone con disabilità, lavoratori over55, percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza, e altre tipologie di lavoratori disoccupati/svantaggiati“.

“Le domande di adesione da parte degli enti – è detto in un comunicato – potranno essere presentate da settembre, dopo la pubblicazione del decreto di approvazione. Si tratta di due avvisi coordinati: uno riservato agli enti accreditati all’erogazione della formazione professionale e volto alla costituzione di un ‘catalogo dell’offerta formativa regionale Gol Calabria’ per la presentazione di proposte formative di aggiornamento (upskilling) e riqualificazione professionale (reskilling) in linea con il Piano nazionale ‘nuove competenze’; l’altro riservato agli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro della Regione, che intendono concorrere alla realizzazione degli interventi previsti dal Par Calabria per la realizzazione di misure di orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e incrocio domanda offerta, riguardanti il reinserimento occupazionale, l’aggiornamento professionale, la riqualificazione, l’inclusione sociale, la ricollocazione collettiva”. “Il doppio bando – è scritto nel comunicato – ha una dotazione finanziaria complessiva di 34.711.000 euro, di cui 33.056.000 a valere su risorse Pnrr e 1.655.000 a valere sul Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale. Entrando nello specifico, 13.167.800 euro sono destinati alla realizzazione delle misure relative al catalogo dell’offerta formativa e 21.543.200 per le misure integrate di accompagnamento all’inserimento lavorativo (orientamento specialistico, incrocio domanda-offerta, attivazione dei tirocini di inclusione)”.

“Le ingenti risorse che di concerto col presidente Occhiuto abbiamo voluto impegnare – sostiene Princi – la dicono lunga di quanto puntiamo su GOL, sulle politiche attive e sull’aiuto ai più svantaggiati. Infatti uno dei nostri principali obiettivi è quello di accompagnare i disoccupati in percorsi volti al miglioramento delle proprie competenze, necessarie per l’ingresso o per il reinserimento nel mercato del lavoro”. Contestualmente alla pubblicazione degli avvisi è iniziata anche la fase di confronto con gli Enti accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro e la formazione professionale, al fine dello sviluppo del sistema regionale di cooperazione tra pubblico e privato. “Per il grande impegno profuso fin qui – aggiunge il vicepresidente – intendo ringraziare il direttore generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, Roberto Cosentino, il dirigente di settore, Cosimo Cuomo, e tutto il personale degli uffici coinvolti”.